Roma: occhi su Sogliano in caso di addio a Ghisolfi

La posizione di Florent Ghisolfi non pare più salda dopo appena una sessione di mercato, quella estiva, che ha visto la proprietà elargire investimenti importanti che, in parte, sono già stati rinnegati come nel caso di Le Fée, pagato 23 milioni e ceduto in prestito, con obbligo di riscatto, la scorsa settimana al Sunderland.

E ora i Friedkin potrebbero guardare nuovamente al panorama dei ds, con l'indiscrezione che arriva dal quotidiano veronese di un interesse per Sean Sogliano, dirigente di punta dell'Hellas Verona. In questi giorni si ratificherà il passaggio di proprietà da Setti agli americani della Presidio Investors, con Italo Zanzi che sarà Ceo degli scaligeri. A quel punto Sogliano si siederà con la nuova proprietà che intende comunque lasciargli un ruolo centrale anche nel futuro, già assicurato da un contratto fino al 2026.

(L'Arena)