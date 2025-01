Roma-Eintracht: tensioni nella notte coi tifosi tedeschi tra Campo de' Fiori e San Lorenzo

Nella notte della vigilia di Roma-Eintracht Francoforte, in una città blindata, dal centro storico a San Lorenzo scatta la caccia al tedesco. “Attenzione si stanno dirigendo da via del Pellegrino in corso Vittorio Emanuele”, gracchia la radio della polizia. Sono appena le 23.

Un gruppetto di circa 10 tifosi della Roma, vestiti di scuro, con i caschi in mano, hanno già provato ad attaccar briga con alcuni tifosi dell’Eintracht radunati nel pub The drunken ship in piazza Campo de’ Fiori. [...] La polizia locale e le volanti intervengono al The drunken ship, bloccando e identificano 10 tifosi romanisti, scortano i tedeschi in albergo.

Più in là, a San Lorenzo, il clima è da coprifuoco. C’è un bel gruppo, composto da oltre 50 romanisti pronti a menar le mani, di fronte a una birerria in largo dei Falisci. Sono gli ultrà giallorossi che si ritrovano settimanalmente nel quartiere. [...] La tensione sale, ma il dispiegamento di forze è così imponente che non succederà nulla.

[...] L’allerta non è certo rientrata. Le lunghe ore che precedono la partita sono le più delicate. La digos è sulle tracce dei 90 hooligan tedeschi daspati per gli incidenti di Napoli del 2023. L’obiettivo è intercettarli già all’aeroporto e impedire che circolino per la città e che entrino allo stadio. I primi tifosi tedeschi sono stati intercettati ieri ai caselli sulla A1. [...]

