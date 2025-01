Roma-Eintracht Francoforte, il piano sicurezza: barriere e varchi a piazza di Spagna

Barriere mobili e varchi controllati nell'area di piazza di Spagna in occasione della partita di Europa League tra Roma ed Eintracht in programma giovedì all'Olimpico. È quanto prevede il piano sicurezza messo a punto dalla Questura. "La strategia varata è quella del doppio binario - sottolinea la Questura -. I tifosi ospiti saranno accolti dalla città e riceveranno ogni tipo di assistenza. Nessuno sconto" per i violenti.

Da settimane, la Digos è impegnata tracciare i nominativi dei tifosi dell'Eintracht Francoforte protagonisti di episodi di violenza in occasione delle trasferte in Italia. La fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna fu oggetto di atti vandalici nel 2015 da parte degli ultra del Feyenoord. I riflettori sull'evento saranno accesi fin da domani mattina quando si prevede arriveranno nella Capitale i primi gruppi di supporter ospiti.

Attesi anche tifosi provenienti da altre città italiane ed europee. Sotto la lente non solo sull'area dello stadio ma anche il centro storico, 'mappato' in sei diverse zone presidiate fino a venerdì mattina. Schierati mezzi idranti già da domani in più punti della città, nell'area del centro e dello stadio. Sotto la lente scali ferroviari, aeroporti e caselli, ma anche i siti a maggiore vocazione turistica e le zone abitualmente meta anche dei supporters esteri.