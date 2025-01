Roma Club Slovenia: ospiti Cristante e Gollini, foto e autografi con i tifosi (FOTO)

Serata speciale per i membri del Roma Club Slovenia. Domani alle 15.00 la Roma sarà in campo in casa dell'Udinese nella 22esima giornata di campionato e questa sera Bryan Cristante e Pierluigi Gollini hanno incontrato i membri del Roma Club Slovenia: il centrocampista e il portiere, arrivato in settimana in giallorosso, hanno firmato autografi e scattato foto con i tifosi presenti. "Grazie As Roma, è stato bellissimo", è il messaggio di ringraziamento del club alla società giallorossa per questa sorpresa.

(Foto: Roma Club Slovenia)