Mourinho annuncia il suo vino: ecco lo "Special One" (VIDEO)

Nuova avventura nel mondo imprenditoriale per José Mourinho. L'ex allenatore della Roma e ora in forza al Fenerbahce ha infatti lanciato tramite un post su Instagram il suo vino "The Special One": "Da persona che valorizza precisione, qualità e eccellenza in ogni impresa, sono orgoglioso di presentare il mio vino personale: 'The Special One' - annuncia il tecnico portoghese -. Scelto personalmente da una delle mie regioni preferite in Portogallo, questo vino riflette lo spirito della mia terra natale e il mio incessante desiderio di godermi ogni momento della vita. Realizzato con passione e cura, è un dono da uno 'Special One' all'altro. Che tu stia festeggiando una vittoria o trascorrendo del tempo con persone a cui tieni, questo vino è pensato per essere condiviso con qualcuno di veramente speciale".

"Finali, le ho vinte. Campionati, li ho conquistati - le parole di Mourinho durante il video di presentazione -. Non sono mai stato uno degli ultimi (il riferimento è alla celebre frase "I'm not one of the bottle", ndr), io faccio bottiglie ("I make the bottle"). Preferisco non parlare. I miei risultati, i miei successi e il mio lavoro parlano da soli. Questo è lo 'Special One'".