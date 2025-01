Lutto nel mondo del calcio: addio alla bandiera del Torino Aldo Agroppi

Aldo Agroppi è morto questa mattina all'ospedale di Piombino, dove era ricoverato da giorni per una polmonite. L'ex calciatore del Torino (200 presenze dal 1967 al 1975) e allenatore di Pisa, Perugia, Padova, Fiorentina, Ascoli e Como, ha indossato anche la maglia azzurra in 5 occasioni. Uscito dal mondo del calcio giocato, Agroppi divenne un opinionista televisivo noto per le sue posizioni critiche e anticonformiste, lasciando un segno indelebile nella storia del calcio italiano.