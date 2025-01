Lens, Ryan: "Fa male non giocare, per questo ho lasciato la Roma"

Dopo essere arrivato in estate in giallorosso, Mathew Ryan ha lasciato la Roma per trasferirsi al Lens in questa sessione invernale di calciomercato. Il portiere australiano, che ha già debuttato con la nuova maglia in occasione della sfida con l'Angers, ha rilasciato un'intervista al portale francese in cui ha parlato anche dell'esperienza alla Roma. Uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Dopo diversi mesi senza giocare come hai vissuto il ritorno in campo?

"Quando non giochi regolarmente fa davvero male. In quei momenti ti dici che non darai per scontata la prossima opportunità di giocare. Volevo giocare, cogliere l'occasione e godermi il ritorno in campo. Farò tutto il possibile per aiutare la squadra. Sono davvero grato di far parte della squadra che ha vinto oggi e di aver mantenuto la porta inviolata (vittoria per 1-0 contro l'Angers, ndr). Questo è lo scenario migliore".

Non volevi più essere il secondo nella gerarchia dei portieri?

"No, è ovvio che è per questo che ho scelto di lasciare Roma. Non ero soddisfatto del minutaggio. Ovviamente il Lens suscitava un certo interesse. E ora sono qui".

(lensois.com)

