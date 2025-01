Luigi De Siervo è stato confermato come amministratore delegato di Lega Serie A. L'assemblea dei club, in corso di svolgimento a Milano in via Rosellini, ha rieletto l'ad uscente: 17 i voti in favore - sei in più del quorum fissato a 11 - con tre schede bianche. Si tratta del terzo mandato dopo l'elezione nel 2018 e la rielezione nel 2021.