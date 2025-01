Lazio-Real Sociedad: scontri tra gli ultras biancocelesti e i supporters baschi. Feriti tre tifosi spagnoli (VIDEO)

Notte di scontri a Roma alla vigilia della sfida di Europa League tra Lazio e Real Sociedad. Un gruppo di ultras biancocelesti, infatti, ha teso un agguato ai supporters baschi: come riferisce la Questura, sono rimasti feriti tre spagnoli nell'aggressione perpetrata con oggetti contundenti e armi da taglio.

22.01.2025, Streetfight SS Lazio?? vs Real Sociedad??, Real Sociedad run away, click here for more: https://t.co/d5Ml3ex0FN pic.twitter.com/LulbIulega

