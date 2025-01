Lazio, nel video per i 125 anni c'è un coro della Roma. L'ira sui social dei tifosi

Lo shock del derby perso deve aver colpito anche chi si occupa di social in casa Lazio. Il club biancoceleste, infatti, in occasione dei 125 anni ha pubblicato un video sui propri canali in cui, però, a fare da sottofondo c'era un noto coro romanista sulle note della marsigliese. Immediata la reazione dei tifosi sotto al post con commenti di sdegno e ira verso il club, costretto a rimuovere il video dopo pochi minuti.