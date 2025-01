Lazio, licenziato il falconiere Bernabè: "Il club è allibito nel vedere immagini e video"

Juan Bernabè non è più il falconiere della Lazio: è stato licenziato dal club biancoceleste. Nei giorni scorsi l'uomo si era sottoposto ad un impianto di protesi peniena, suscitando anche tanto clamore per aver pubblicizzato la vicenda, e successivamente aveva postato foto e video sui social. "La S.S. Lazio S.p.a., allibita nel vedere le immagini fotografiche e in video del sig. Juan Bernabè e nel leggere le dichiarazioni che le hanno accompagnate, comunica di avere interrotto, con effetto immediato, ogni rapporto con costui, attesa la gravità del suo comportamento - si legge nella nota ufficiale -. La Società si rende conto del dolore, peraltro condiviso, che ai tifosi provocherà la perdita dell'aquila nelle prossime gare casalinghe, ma ritiene che non è possibile essere associati, tutti, per di più con il simbolo storico dell'aquila, ad un soggetto che, con la sua iniziativa, ha reso inammissibile la prosecuzione del rapporto".

Già in precedenza, nel 2021, Bernabè era stato sospeso dalla Lazio dopo la diffusione di un video che lo ritraeva intento a fare il saluto romano e a inneggiare al 'Duce'.