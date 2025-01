Lazio-Fiorentina, Bove e i ricordi legati all'Olimpico: il centrocampista torna in campo a fine partita e si gode il silenzio dello stadio (VIDEO)

Nella serata di ieri è andata in scena la partita tra Lazio e Fiorentina, valida per il ventiduesimo turno di Serie A e terminata con il punteggio di 1-2 per gli ospiti. Per Edoardo Bove è stata una giornata speciale poiché è tornato allo Stadio Olimpico per la prima volta dal suo addio alla Roma. Il centrocampista non può giocare in seguito al malore accusato nel corso del match contro l'Inter e al conseguente intervento in cui è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo, ma è sempre al fianco dei suoi compagni e li sostiene dalla panchina.

Al fischio finale Bove è scoppiato in lacrime e al termine dell'incontro è tornato sul prato dell'Olimpico con lo stadio praticamente deserto per godersi qualche attimo di silenzio osservando l'impianto e ricordando probabilmente tutti i bei momenti passati in quella che è stata per anni la sua casa.