Baroni recupera due pedine in vista del derby di domani. Oggi pomeriggio la Lazio è scesa in campo per l'allenamento a porte aperte alla vigilia della stracittadina di domani e il tecnico biancoceleste ha recuperato Noslin e Lazzari, entrambi considerati in dubbio. Anche Castrovilli si è allenato con il gruppo.