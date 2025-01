Instagram, Koné smentisce gli sfottò a Guendouzi: "Avversari sì ma senza mancare di rispetto" (FOTO)

Tra gli scontri del derby, è saltato agli occhi quello tra i connazionali Manu Koné e Matteo Guendouzi durante il secondo tempo. Tra gli sfottò circolati nel post partita, uno dei più virali riguarda un fotomontaggio in cui il centrocampista della Roma tiene sulle sue gambe alcuni giocatori della Lazio, tra cui proprio Guendouzi.

Talmente ben riuscito che la testata 'Sport Bible' ci è cascata, credendo fosse opera proprio di Koné che in una storia su Instagram ha chiarito come l'immagine non gli appartenesse, specificando: "Avversari sì ma non irrispettosi".

"Solo calcio", nella storia successiva, scrive poi Koné sopra una foto che lo ritrae insieme a Guendouzi con la maglia della Francia.