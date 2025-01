Nell'ambito dell'inchiesta ultras che coinvolge Inter e Milan, i due club milanesi sono pronti a costituirsi parte civile nei processi, uno in immediato e l'altro in abbreviato, in cui sono imputati, tra gli altri, i vertici delle curve di San Siro. I due club, come fa sapere l'agenzia di stampa, sono pronti a chiedere i danni.

(ansa)