Il vice presidente dell'Assemblea Capitolina Ferrara su Totti: "Chiediamo che gli venga conferito il premio Lupa Capitolina"

Direttamente dal Campidoglio, arriva la proposta di conferire a Francesco Totti il premio "Lupa Capitolina". Quest'onorificenza arriverebbe per il lustro che la leggenda giallorossa avrebbe dato alla città di Roma. La richiesta è arrivata da Paolo Ferrara, vice presidente dell'Assemblea Capitolina e rappresentante del M5S. Ecco le sue parole:

"Nel palmares di Francesco Totti manca ancora un trofeo: la Lupa Capitolina. Il Capitano non è stato solo un campione sul campo da gioco, ma si è anche distinto nella promozione dello sport e nell’impegno per il sociale. La sua attività filantropica è di esempio a Roma e nel mondo: non dimentichiamo che nel 2003 è diventato Ambasciatore Unicef per l’Italia e ha preso parte a tante iniziative per i diritti dei bambini, l’istruzione, la lotta alla povertà e alla guerra. Con la sua generosità e il suo amore per la nostra città Francesco ha portato lustro alla Capitale, ed è giusto che la Capitale lo ricambi. Con una mozione in Assemblea Capitolina, condivisa con altri consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, chiediamo quindi che gli venga conferita la ‘Lupa Capitolina’, massima onorificenza di Roma, con una cerimonia ufficiale in Campidoglio".