“Food for the Community”: la Roma dona alla Caritas il raccolto dell’Orto Urbano di Trigoria (FOTO)

Prosegue l'impegno sociale della Roma: il club, rappresentato da Stephan El Shaarawy ha donato alla Caritas il raccolto settimanale dell’Orto Urbano del Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. La nota della Roma:

Prosegue il progetto del Club in sinergia con la Caritas per contribuire al fabbisogno delle famiglie della Capitale in stato di povertà.

Dopo l’avvio delle iniziative di recupero delle eccedenze alimentari delle aree hospitality dello Stadio Olimpico in occasione di tutte le partite interne della Roma, il progetto “Food for the Community” prosegue con una ulteriore attività in favore della Caritas diocesana di Roma.

Il 27 gennaio, il Club – rappresentato per l’occasione dal calciatore Stephan El Shaarawy – ha fatto dono all’Emporio della Solidarietà della Caritas di Via Casilina Vecchia del raccolto settimanale dell’Orto Urbano del Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, una coltivazione che si estende su una superficie di circa tremila metri quadri, adiacente ai campi d’allenamento, che garantisce la produzione di più due tonnellate di ortaggi l’anno.

Con questa donazione l’AS Roma ha voluto contribuire concretamente al progetto dell’Emporio della Solidarietà, un vero e proprio supermercato rivolto prevalentemente a nuclei familiari con comprovata situazione di difficoltà economica che possono reperire i generi alimentari di cui necessitano utilizzando una speciale tessera a punti gratuita messa a disposizione dalla Caritas. Il conferimento di oltre 50 kg di ortaggi freschi da parte del Club permetterà quindi di elevare la qualità dell’offerta di prodotti.

“Noi giocatori sappiamo che il raccolto dell’Orto Urbano è sulla nostra tavola ogni volta che pranziamo a Trigoria”, ha commentato Stephan El Shaarawy al momento della consegna. “Ora sappiamo anche che potremo condividere questo raccolto con chi non è fortunato come noi. Questa iniziativa ci rende ancora più orgogliosi di far parte di questa grande famiglia che è la Roma”.

"C'è poca consapevolezza di quanto stia crescendo la povertà alimentare a Roma a causa di tanto lavoro povero (regolare ma poco pagato) o in nero che c'è e dell'inflazione che erode salari, stipendi e pensioni”, ha commentato il Direttore della Caritas diocesana di Roma Giustino Trincia. “Questo programma, a cui aderiamo con gratitudine, è importante perché è una concreta pratica di solidarietà verso chi - spesso donne con bambini sole - ha meno e perché è un esempio di come lo sport possa sensibilizzare e attivare gli sportivi e i tifosi delle varie discipline".

Nei prossimi mesi, il Club provvederà ad effettuare ulteriori donazioni agli altri quattro Empori della Solidarietà presenti sul territorio che complessivamente, ad oggi, hanno portato beneficio ad oltre 12.000 famiglie in stato di povertà alimentare per un totale di oltre 40.000 persone.

(asroma.com)

