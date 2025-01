Femminile, Spugna: "La Roma ancora c'è ed è viva, vittoria che pesa tanto"

Dopo la vittoria in Supercoppa Italiana contro la Fiorentina, il tecnico Alessandro Spugna ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

SPUGNA A RAI SPORT

Deve pagare la scommessa con Giacinti.

"Mi tocca, mi tocca. Non ricordo la scommessa ma la pago volentieri. Gol importante dopo una grande prestazione sua e della squadra".

Esultanza contenuta sul gol del 2-1.

"Mi sono contenuto perché la partita non era ancora finita. Provo una grande gioia perché è una vittoria che pesa tanto, viste anche le assenze. Chi ha giocato oggi ha giocato con cuore e sacrificio, ma soprattutto con tanta qualità".

Siate partiti un po'con il freno tirato prima di riprendervi.

"Le stagioni non sono tutte uguali. Le ultime due le abbiamo dominate, oggi era un'occasione troppo importante per dimostare che la Roma ancora c'è ed è viva".

La Juventus dista 7 punti. Sono tanti?

"Ci sono ancora tanti punti in palio. Questa vittoria ci deve dare speranza per il campionato perché siamo forti e dobbiamo provarci. C'è anche la coppa Italia, dove vogliamo arrivare in fondo. Continueremo a lavorare per migliorare e spero che questa vittoria ci dia tanta forza".

SPUGNA A SKY SPORT

Ci descrivi questo momento? Prima della partita eri un po' teso.

"Quando hai tante giocatrici fuori preparare la partita non è semplice, soprattutto una finale. Quella di oggi è una bellissima vittoria, forse la più bella delle partite secche che abbiamo giocato. Abbiamo lavorato in condizioni non facili, quindi devo fare un ringraziamento alle giocatrici, anche a quelle che non hanno giocato. Dimostrano quanto sia forte e unito il gruppo. Faccio i complimenti a tutti, questa vittoria l'abbiamo voluta nonostante le difficoltà".

Cosa le è piaciuto oggi?

"Valentina ha fatto un lavoro di sacrificio incredibile. Sapevamo che sugli esterni potevamo fare la differenza. Glionna ha fatto una grande gara secondo me. Nel primo tempo grazie ad un palleggio pulito siamo riusciti a concludere tante volte. Nel secondo mi è piaciuto il sacrificio, perché i momenti della partita non sono tutti uguali e devi saperli gestire. Oggi peenso che abbiamo dimostrato di essere una squadra matura. Il terzo gol ti fa capire che siamo riusciti a capire il momento. Corelli e le altre sono entrate benissimo dalla panchina e questo per un allenatore è importante".

Quanto significa per te questa vittoria?

"Quinto trofeo a Roma, gioia immensa. Come detto non siamo partiti bene, quindi vincere un trofeo sapendo di dover inseguire ci da una spinta forte per provare ad inseguire la Juventus.Ci sarà poi tutta una pool scudetto da giocare,. Penso che questo gruppo abbia dimostrato che abbia ancora tanta forza e voglia".