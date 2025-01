Everton, ufficiale l'arrivo di Moyes: torna ai Toffees dopo 12 anni (COMUNICATO)

Prende forma il nuovo Everton della famiglia Friedkin. Dopo aver esonerato Sean Dyche, che ha lasciato la squadra al sedicesimo posto della Premier League a 17 punti in 19 partite, i Toffees hanno deciso di affidarsi ad una vecchia conoscenza del club. Sarà infatti David Moyes il nuovo allenatore dell'Everton. Il sessantunenne torna a Londra a 12 anni l'ultima esperienza in panchina. L'ex West Ham aveva già allenato la formazione inglese dal 2002 al 2013, ottenendo ottimi risultati. Moyes avrà quindi il compito di risollevare il club dai bassifondi della classifica e guidarla fino a fine stagione. Ecco il comunicato apparso sul sito del club.

"Everton Football Club è lieta di dare il benvenuto a David Moyes come nuovo manager, con effetto immediato. David è ampiamente riconosciuto come uno dei manager più esperti e di successo della Premier League, avendo guidato l'Everton per oltre 500 partite dal 2002 al 2013. Sulla panchina dell'Everton ha trascinato la squadra alla finale della FA Cup 2009 e a quattro qualificazioni europee. Ha anche gestito Manchester United e West Ham United, dove ha vinto la UEFA Europa Conference League".

(evertonfc.com)

