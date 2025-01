Everton, dall'Inghilterra: i Friedkin vogliono di nuovo Tiago Pinto

Tiago Pinto potrebbe tornare a lavorare coi Friedkin ma stavolta in Premier League. Dopo i 3 anni trascorsi alla Roma, con le dimissioni del gennaio 2024, ora i proprietari dell'Everton vorrebbero il manager portoghese, dalla scorsa estate al Bournemouth, come direttore dell'area sportiva. A rivelare il "concreto interesse", come viene definito, è il portale inglese 'Football Insider'.

? Everton have a “concrete interest” in Bournemouth recruitment chief Tiago Pinto.

? The Merseysiders are plotting a complete revamp of their transfer set-up under their new ownership.

? The Friedkin Group strongly admires the 40-year-old on the back of a CV that includes… pic.twitter.com/zpzoKQI23D

— Football Insider (@footyinsider247) January 9, 2025