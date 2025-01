La Roma al fianco delle famiglie in stato di povertà alimentare: El Shaarawy in visita all'Emporio della Solidarietà della Caritas (VIDEO)

Prosegue l'impegno della Roma per il sociale. Nei giorni scorsi, infatti, Stephan El Shaarawy ha fatto visita all'Emporio della Solidarietà della Caritas di Roma in occasione della consegna del raccolto dell'Orto Urbano di Trigoria. Un gesto concreto per sostenere migliaia di famiglie della Capitale in stato di povertà alimentare.

