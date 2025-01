Divieto trasferta, Roma Club Montecitorio: "Immotivato". Ciocchetti (Dep. Fdi): "Non è giusto per la parte più sana della tifoseria"

"Il divieto per le trasferte dei tifosi romani per il prossimo mese è incomprensibile e immotivato. Le trasferte sono un momento di passione popolare che coinvolge sempre più famiglie e giovani e rappresentano, in un calcio sempre più piegato agli interessi del business, una delle cose più belle e positive. Peraltro il derby si è svolto per la grande maggioranza dei tifosi in una condizione di festa senza particolari problemi di ordine pubblico. Auspichiamo che il divieto venga revocato", hanno dichiarato in una nota Paolo Cento e Gianluca Caramanna, rispettivamente presidente e vice presidente del Roma club Montecitorio.

''Fermo restando la gravità di quanto accaduto in occasione del derby, con violenze e tafferugli da parte di entrambe le tifoserie capitoline assolutamente da condannare, trovo eccessiva la decisione del Casms di vietare le prossime due trasferte ai tifosi che volessero seguire la Roma e la Lazio lontano dalla Capitale. Non credo sia giusto che per colpa di pochi violenti a rimetterci sia la parte più sana della tifoseria che è poi di gran lunga la maggioranza. Affermare che il tifo laziale e romanista sia particolarmente propenso alla violenza offende migliaia di appassionati e innamorati della propria squadra di calcio che seguono il proprio club spesso facendo grandi sacrifici economici e affrontando lunghi viaggi. Ribadisco, le frange più pericolose e facinorose vanno assolutamente fermate, e a volerlo per primo sono proprio i veri 'tifosi' che non vogliono avere nulla a che fare con chi con il pretesto della partita di calcio compie atti di violenza o mette in subbuglio l'ordine pubblico. Impedire però a tutti indiscriminatamente di andare in trasferta è eccessivo e penalizzante". Lo dichiara in una nota il deputato Fdi Luciano Ciocchetti.