"Da Baffo" nuovo menù fisso, sconto laroma24.it e Swami Beef! Quante novità!

Sei un vero amante della carne? Allora devi assolutamente provare la nostra nuova specialità: la Swami Beef. Questa carne pregiata proviene da bovini di razza Frisona e Jersey, allevati nelle verdi terre della Danimarca, dove il clima fresco e umido crea le condizioni ideali per sviluppare una marezzatura eccezionale. Grazie a questa caratteristica, ogni boccone si scioglie in bocca, regalando un sapore delicato e unico. E non finisce qui: proponiamo anche la Mooi Mooi, una raffinata vacca olandese dalla marezzatura così intensa da competere con la celebre Kobe. Ogni taglio è preparato con cura per esaltare il gusto autentico della carne, cotta alla brace per un’esperienza indimenticabile. Presso "Da Baffo", in Via dei Fulvi 8, potrai immergerti in una vera avventura culinaria con piatti che celebrano la tradizione e la passione per la buona cucina. Oltre alla Mooi Mooi, scopri il nostro famoso antipasto con 12 portate, il sushi di carne e una vasta selezione di tagli serviti al grammo, ideali per i palati più esigenti.

IL NUOVO MENU FISSO A 35 EURO

Il Menù Baffo è perfetto per chi desidera una cena completa e senza pensieri, anche per occasioni aziendali. Include un gustoso antipasto di bruschette, scamorza e tartufo, pappa al pomodoro con stracciata, carpaccio di angus e tartare di Frisona. Due primi, grigliata mista di carni, contorno di patate al forno e insalata, dolce, caffè, acqua e vino della casa, tutto a soli 35,00 euro. Scopri ogni dettaglio e lasciati conquistare!

E ANCORA...

Ma "Da Baffo" non è solo carne: qui troverete un menù che soddisfa tutti i palati. Dagli antipasti ricchi e variegati – con un antipasto da 10 portate che vi lascerà senza parole – ai primi piatti fatti in casa che ricordano i sapori genuini della tradizione. E, naturalmente, i secondi, dove la carne alla brace è protagonista assoluta, con bistecche succulente e grigliate miste che esaltano ogni taglio e ogni sapore. E ricorda, per chi non usufruirà del menù fisso ma citerà laroma24.it, 10% di sconto al momento del pagamento!

Dove trovarci

Siamo in Via dei Fulvi, 8, facilmente raggiungibili grazie alla Metro A, fermata Porta Furba. Il nostro staff vi aspetta per regalarvi una serata all'insegna del gusto e della tradizione.

Prenota il tuo tavolo

Chiama o invia un messaggio WhatsApp al numero +39 329 626 1635 per riservare il tuo posto.

Scopri di più

Sito internet: www.bisteccheriadabaffo.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/bisteccheriadabafforoma

Speciale per gli amici di laroma24.it

Chi si presenta a nome di laroma24.it avrà un omaggio speciale per rendere la serata ancora più indimenticabile.

Vieni a scoprire il mondo di Da Baffo, dove la passione per la carne si trasforma in arte culinaria. Vi aspettiamo!