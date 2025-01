Con Laroma24.it vivi l’esperienza live della Virtus Gvm Roma 1960!

La Virtus Gvm Roma 1960 cerca continuità contro Sant’Antimo dopo la vittoria infrasettimanale a Salerno. Un appuntamento speciale che vedrà protagonista anche coach Marco Calvani, alla prima al Palazzetto dello Sport sulla panchina della Virtus Gvm Roma 1960.

Grazie alla partnership con Laroma24.it, adesso hai l’opportunità di seguire e sostenere dal vivo la Virtus Gvm Roma 1960!

Manda una mail a marketing@virtusroma1960.it e inserisci nell’oggetto Laroma24.it per ricevere due biglietti omaggio per la sfida contro la Malvin Psa Sant’Antimo in programma sabato 1 febbraio alle 20 al Palazzetto dello Sport di piazza Apollodoro 10.

L’offerta è valida soltanto per le prime cinque mail che verranno ricevute.