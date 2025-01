Dopo il pareggio in extremis in casa del Bologna, la Roma si prepara alla sfida casalinga contro il Genoa in programma venerdì sera all'Olimpico. Questa sera, intanto, Niccolò Pisilli e Tommaso Baldanzi hanno ricevuto l'abbraccio dei tifosi: i due giallorossi hanno partecipato in rappresentanza della Roma alla cena UTR (Unione Tifosi Romanisti), storico appuntamento all'insegna del romanismo. Spicca anche la presenza di Zibì Boniek.