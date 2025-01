"Captain America" arriva allo Stadio Olimpico: l'attore Anthony Mackie posa con la maglia della Roma (FOTO)

Il 12 febbraio uscirà al cinema l'attesissimo film "Captain America: Brave New World" e Anthony Mackie, colui che ricoprirà il ruolo del protagonista Captain America, si trova a Roma per la presentazione dell'opera cinematografica. L'attore statunitense ha fatto tappa anche allo Stadio Olimpico per l'incontro con la stampa e ha ricevuto in regalo dalla Roma una maglietta giallorossa.

Anthony Mackie plays football with @OfficialASRoma at the Stadio Olimpico in Rome for the ‘CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD’ press tour.#CaptainAmericaBraveNewWorld hits Theaters February 14, Get Tickets Now! pic.twitter.com/EsntWa9Pi1

