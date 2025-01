Calcioscommesse, arrestato Kike Salas del Siviglia: era un obiettivo di mercato della Lazio

Scandalo nel mondo del calcio spagnolo. Come rivelato dal portale, nella giornata odierna la Polizia ha arrestato il difensore del Siviglia Kike Salas con l'accusa di aver intenzionalmente ricevuto dei cartellini gialli per permettere ai membri del suo entourage di guadagnare denaro tramite la vittoria delle scommesse. Il tribunale di Morón de la Frontera si sta occupando della vicenda e oltre al calciatore sono indagati altre due persone a lui vicine. Le indagini si concentrano sulle ultime partite della scorsa stagione, dato che ricevette ben sette ammonizioni nelle ultime nove gare. La maggior parte delle sanzioni sono arrivate nella parte finale dei match e sono state provocate da falli discutibili. Il giocatore, obiettivo di mercato della Lazio per gennaio, rischia una pena da sei mesi a tre anni di carcere.

(elconfidencial.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE