Caicedo: "Il derby di Roma? Ne ho vissuti tanti, ma quello della Capitale è unico perché ti entra dentro"

RADIO LAZIALE - Felipe Caicedo, ex calciatore della Lazio, è intervenuto alla trasmissione della radio romana "Diario di Bordocampo" per parlare del derby di domenica. Ecco le sue parole.

Sul rapporto coi tifosi romanisti su X

"Non so perché si arrabbino tanto sinceramente. Lo sfottò ci sta, fa parte del calcio. Anche loro lo fanno con me, è così. Ci facciamo due risate, poi finisce lì".

Sul derby di Roma

"Sono stato in diversi paesi, ma il derby a Roma è unico. Ho vissuto il derby di Manchester, di Milano, di Barcellona. Però a Roma si vive diversamente. Vai al ristorante e al supermercato e ti parlano del derby anche due-tre mesi prima. Ti entra proprio dentro. Inter-Milan è un derby pesante, ma non si vive. È una bella partita da giocare, da vedere, ma non è la stessa di quello di Roma".

Sui battibecchi in campo

"Io e Fazio in campo ci dicevamo cose poco carine, non mi stava simpatico. Litigavamo però solamente in campo. Credo che fuori sia un bravo ragazzo".