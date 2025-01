As Roma: il club giallorosso è quinto in Italia per fatturato

La Deloitte Sports Business Group ha stilato una classifica in base ai fatturati dei club europei. A comandare questa graduatoria c'è il Real Madrid, con un fatturato che supera il miliardo di euro. Seguono Manchester City (838 milioni di euro), Paris Saint-Germain (806 milioni), Manchester United (771 milioni) e Bayern Monaco (765 milioni). Guardando in Italia, il Milan è la prima squadra per fatturato (397,6 milioni di euro), occupando la 13° posizione. Seguono Inter, Juventus, Napoli e Roma. I giallorossi si attestano in 23a posizione con un fatturato di 249 milioni di euro.

(deloitte.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE