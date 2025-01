As Roma, 90 anni fa nasceva Gigi Radice: il ricordo del club giallorosso

Il 15 gennaio del 2025 Gigi Radice avrebbe compiuto 90 anni. E la Roma, per celebrare questa data, ha ricordato quell'annata con Radice in panchina. Era la stagione 1989-90, e i giallorossi furono protagognisti di una emozionante cavalcata in campionato, coccolata dalle mura più che mai amiche e confortevoli dello Stadio Flaminio. “Un uomo solo al comando, con 11 leoni al suo fianco. La sua maglia è giallorossa, il suo nome è… Gigi Radice”. Questo il messaggio che la Curva Sud rivolge nel marzo del 1990 all'allora tecnico giallorosso.

90 anni fa nasceva Gigi Radice ❤️ Riviviamo la sua indimenticabile stagione all'#ASRoma

