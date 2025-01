Arsenal, Calafiori ricorda l'infortunio in Roma-Viktoria Plzen: "Mi ha segnato e da quel momento sono cambiato"

SKY SPORT - Riccardo Calafiori, ex calciatore della Roma e ora in forza all'Arsenal, ha rilasciato un'intervista all'emittente televisiva e tra i vari temi trattati è tornato a parlare del bruttissimo infortunio rimediato nel 2018 nel corso del match di UEFA Youth League tra Roma e Viktoria Plzen. Ecco le sue parole.

Quando ha capito che sarebbe diventato un calciatore?

"Dopo l'infortunio che avevo avuto a 16 anni. Mi dissero che probabilmente non sarei tornato a giocare. Mi ricordo come ero prima, poi sono cambiato perché quell’esperienza mi ha segnato. Quando sono tornato in campo ero convinto che sarei diventato calciatore, ma neanche nei momenti migliori mi aspettavo di arrivare a questi livelli".