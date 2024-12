West Ham-Arsenal, ennesima svista di Taylor: contatto regolare Rice-Paquetá, per l'arbitro è fallo e gli Hammers segnano (VIDEO)

Nella giornata di ieri è andata in scena al London Stadium la partita tra West Ham e Arsenal, valida per la tredicesima giornata di Premier League e terminata con il punteggio di 2-5 per i Gunners. A far discutere non è il risultato, bensì l'ennesima prestazione insufficiente dell'arbitro Anthony Taylor. Il direttore di gara inglese è stato aspramente criticato dai tifosi per la gestione del match, soprattutto per il contatto da cui è nata la rete del momentaneo 2-4 messa a segno da Emerson Palmieri. Declan Rice arriva nettamente in anticipo e tocca con la punta dello scarpino il pallone, travolgendo successivamente Lucas Paquetá: per Taylor si tratta però di intervento irregolare, motivo per cui fischia fallo e successivamente il West Ham accorcerà le distanze.

Anthony Taylor has had a mare there. How on earth is this a free kick to West Ham? The standards of officiating in this country is a joke pic.twitter.com/DQ3D78yJhe — Faz ?? (@UTD_Merchant) November 30, 2024