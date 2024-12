VIDEO - Robbie Williams e i suoi obiettivi imprenditoriali: "Voglio acquistare un club di calcio". E poi scherza: "La Roma? Penso vada bene"

Robert Peter Williams, meglio noto come Robbie Williams, si trova nella Capitale per la presentazione del film 'Better Man' e a margine dell'evento il cantante si è soffermato sui suoi obiettivi imprenditoriali, scherzando sulla possibilità di acquistare la Roma. Ecco la sua risposta alla richiesta dei fan: "Vorrei costruire hotel, università, creare un brand di abbigliamento o essere proprietario di una squadra di calcio. Quale club italiano dovrei acquistare? La Roma? Okay, penso vada bene".

(Video account Tik Tok Francesco Ciannamea)