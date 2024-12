VIDEO - Ranieri e il siparietto con il giornalista Juric: "Lo avete già richiamato? Fatemi mangiare il panettone..."

Dopo la vittoria con la Sampdoria in Coppa Italia e a due giorni da Roma-Parma, in programma domenica alle 12,30 allo Stadio Olimpico, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa dal Fulvio Bernardini di Trigoria. Il tecnico è stato protagonista di un simpatico siparietto con il giornalista di Repubblica Marco Juric. Nel momento in cui l'ufficio stampa ha nominato Juric per porre la domanda, Ranieri ha scherzato: "Ah già lo avete richiamato?" (in riferimento all'ex tecnico Ivan Juric, ndr). E ha aggiunto: "Fatemelo mangiare prima...", intendendo il panettone. Ranieri, tra le risate, ha chiuso dicendo: "Questo non lo mettete su YouTube".