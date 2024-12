VIDEO - Ranieri: "Difesa a 3? La squadra si sente più protetta"

Difesa a 3 o difesa a 4? Da anni a Roma si discute dei sistemi di gioco e degli allenatori che, arrivando sulla panchina giallorossa, hanno scelto lo schieramento a 3. Di questo ne ha parlato anche Claudio Ranieri nella conferenza stampa a due giorni da Roma-Parma, sfida valida per la 17esima giornata di campionato in programma domenica all'Olimpico. "Non mi sono mai innamorato dei sistemi di gioco, perché i sistemi di gioco non sono vincenti ma sono vincenti i giocatori. Cerco di dare un equilibrio alla squadra. Ho visto che questa squadra si sente più protetta giocando a 3, per proteggerla di più dovrei giocare con 3 centrocampisti però poi perdiamo qualcosa avanti in brillantezza. Ci saranno delle partite in cui giocherò con tre centrocampisti - le parole del tecnico giallorosso -. Se gioca come sa e con quella determinazione, la Roma può continuare a giocare così. È fluido il discorso, i ragazzi sanno come muoversi e basta alzare o abbassare un quinto e si trasforma".