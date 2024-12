VIDEO - Ranieri: "Ancora in panchina? Non ci abbiamo pensato. Qui per portare un buon allenatore"

Dopo la vittoria con la Sampdoria in Coppa Italia, domenica alle 12,30 la Roma ospita il Parma in campionato allo Stadio Olimpico. A due giorni dalla sfida Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa e, tra i tanti temi toccati, ha risposto ad una domanda sulla possibilità di restare un altro anno in panchina: "Non abbiamo pensato a questa possibilità. Cerco di fare il meglio per far venire a Roma un buonissimo allenatore. Questo è il mio scopo qui a Roma. Qualsiasi cosa mi chiederà la proprietà darò sempre tutto me stesso, lo faccio proprio perché sono tifoso. Qualsiasi cosa mi chiederà la proprietà cercherò sempre di portarla in porto nel miglior modo possibile".