Domani all'ora di pranzo la Roma scenderà in campo contro il Parma per l'ultima all'Olimpico del 2024. La squadra di Ranieri ha volto oggi l’allenamento di rifinitura, con la seduta iniziata in sala video e proseguita poi in campo .Buone notizie da Hummels, che ha smaltito la sindrome influenzale e ha lavorato con il gruppo. Per Cristante , invece, solo differenziato.