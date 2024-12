Tre Fontane, le info per l'allenamento a porte aperte: da domani alle 15 prenotazioni al via

Dopo la sfida col Milan e prima del derby, la Roma si allenerà davanti ai suoi tifosi: il 1° gennaio alle 15.00 i giallorossi di Claudio Ranieri, in occasione dell'inizio del 2025, svolgeranno una seduta di allenamento al Tre Fontane aperta al pubblico. Di seguito le informazioni per assicurarsi un posto allo stadio:

AS Roma informa che a partire dalle ore 15 di venerdì 27 dicembre sarà possibile prenotare i tagliandi segnaposto per accedere allo Stadio Tre Fontane ed assistere all’allenamento a porte aperte della Prima Squadra maschile.

Sarà possibile prenotare tagliandi segnaposto fino alle ore 12 di mercoledì 1° gennaio, salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili.

Ogni tifoso potrà prenotare fino a un massimo di 2 tagliandi per singola transazione ed account MYASR.

Non sarà consentito il cambio utilizzatore.

Il giorno dell’evento, NON SARA’ POSSIBILE RICHIEDERE TAGLIANDI SEGNAPOSTO PRESSO LO STADIO TRE FONTANE E NON SARA’ CONSENTITO L’INGRESSO SENZA BIGLIETTO

Al fine di velocizzare le procedure e facilitare i controlli si raccomanda l’utilizzo della versione digitale del biglietto e di tenere a portata di mano un valido documento d’identità.

Invitiamo i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo (apertura cancelli alle ore 13.30), rispettare il posto assegnato e a seguire sempre le indicazioni degli steward

AS Roma raccomanda e consiglia di NON prenotare titoli d’ingresso in circuiti o canali web diversi da quello ufficiale.

Per richiedere i tagliandi riservati alle persone con disabilità in sedia a rotelle e per un accompagnatore, o per maggiori informazioni e assistenza, contatta il nostro CONTACT CENTER al numero 06.89386000 (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:30).

Tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2019, potranno accedere allo stadio senza biglietto, esibendo agli ingressi un documento in corso di validità e accompagnati da un adulto.

All’interno dello stadio non potranno occupare sedute, ma dovranno necessariamente sedere sulle gambe dell’accompagnatore.

Per tutti i nati prima della suddetta data, sarà necessario essere in possesso di un titolo d’accesso.

