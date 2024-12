Stronger Together: Mancini, Hummels e i dipendenti del Club dedicano una giornata di volontariato alle famiglie bisognose di Tor Tre Teste (FOTO)

Altra lodevole iniziativa della Roma. Il club giallorosso è stato protagonista di un evento di solidarietà che fa parte del programma permanente di volontariato dei dipendenti del club "Stronger Together". Ecco la nota del club:

"Una famiglia, che non lascia indietro nessuno. Mai. È il senso dell’AS Roma per la sua gente: sostanza e appartenenza, sempre. In vista del Natale, la grande famiglia giallorossa – con in testa Gianluca Mancini, Mats Hummels, una rappresentanza del settore giovanile e il Chief Football Operating Officer Maurizio Lombardo – ha coinvolto i suoi supporter per sostenere la comunità fragile della Città, mobilitandosi insieme ad alcuni partner del Club per portare in dono beni e servizi ad alcune persone in difficoltà della periferia romana.

L’evento di solidarietà, che fa parte del programma permanente di volontariato dei dipendenti dell’AS Roma “Stronger Together”, si è svolto il 10 dicembre nel quartiere di Tor Tre Teste presso il Centro di Accoglienza “Padre Claudio Santoro”, gestito dalla Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro. Una struttura che ospita fino ad ottanta persone in condizione di marginalità e disagio psico sociale tra cui senza dimora, migranti in transito, rifugiati, richiedenti asilo e/o titolari di protezione umanitaria.

L’iniziativa ha coinvolto il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico – Official Medical Partner dell’AS Roma – che ha donato un lettino da visita, due paraventi, un carrello sanitario e due kit medici completi per visite di medicina generale per inaugurare un punto salute permanente che resterà aperto per tutti gli ospiti del Centro e per le persone che vivono ai margini del V Municipio e che non riescono ad accedere al sistema Sanitario Nazionale. Anche il Club ha partecipato all’allestimento del presidio donando parte degli arredi.

Il punto salute – che è stato inaugurato dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Paolo Sormani – ha iniziato ad operare immediatamente con il personale sanitario della struttura ospedaliera che si è messo a disposizione degli ospiti del Centro per erogare gratuitamente una serie di visite cardiologiche con elettrocardiogramma.



Inoltre, grazie alla generosità e alla collaborazione di alcuni partner e licenziatari dell’AS Roma come La Molisana, Q8, Supermercati Decò ed Icam, i dipendenti del Club hanno potuto distribuire generi alimentari e beni di conforto per consentire agli ospiti del Centro di trascorrere un Natale dignitoso.

All’evento “Stronger Together”, allietato dalla presenza dell’attore e grande tifoso romanista Max Giusti, hanno partecipato anche la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, il Presidente del V Municipio Mauro Caliste e la Portavoce del Forum Terzo Settore Lazio Francesca Danese.

Un’altra testimonianza eloquente di come lo sport riesca ad unire aziende, artisti, Istituzioni e cittadini in uno sforzo collettivo teso a promuovere la solidarietà e l’inclusione sociale verso fasce di popolazione a rischio e in drammatico aumento".

(asroma.com)

