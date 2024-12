Striscia la Notizia: consegnato tapiro d'oro a De Rossi. L'ex tecnico giallorosso: "Ringrazierò per sempre la proprietà. Allenare la Lazio? Stanno andando alla grande" (VIDEO)

Questa sera alle 20:35 ci sarà su Canale 5 il consueto appuntamento con Striscia la Notizia e tra i vari protagonisti di serata ci sarà l'ex tecnico e capitano della Roma Daniele De Rossi. Come anticipato infatti dal programma stesso sul proprio sito ufficiale, l'inviato Valerio Staffelli ha consegnato a De Rossi il tapiro d'oro (con cornetto portafortuna) dopo la recente esperienza in panchina terminata inaspettatamente con l'esonero dopo sole quattro partite.

De Rossi però ha voluto subito spegnere le polemiche: "I giocatori erano gli stessi anche a gennaio 2024, quando mi hanno chiamato… In ogni caso, ringrazierò per sempre la proprietà americana che mi ha permesso di allenare la mia squadra del cuore". Dopo una battuta sul momento della Roma ("E dai il Tapiro a me? Sono fuori da mesi, non credo di essere il destinatario giusto…"), l'ex tecnico ha infine risposto a una domanda provocatoria su un possibile futuro sulla panchina della Lazio: "Non me lo chiederanno, stanno andando alla grande. Per questo mi sa che quest’anno di corni me ne servono due…".

