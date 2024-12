Stadio Roma, Gualtieri: "Non c'è nessun bosco. È un progetto di altissimo livello"

IL MESSAGGERO - Ospite del quotidiano romano, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha chiarito anche la vicenda dello Stadio della Roma che dovrebbe sorgere a Pietralata. "Nel territorio in cui dovrà sorgere lo stadio della Roma non c'è nessun bosco ed è stato già detto dal dipartimento urbanistico, del resto, contano le carte - le sue parole -. Siamo nella condizione di poter offrire la possibilità ai due club calcistici della capitale di avere i propri impianti di proprietà. Il progetto della Roma è in uno stato avanzato, siamo nella fase finale del lavoro tecnico visto che è stato già votato l'interesse pubblico. Sarà un'opera che riqualificherà un intero quadrante, il progetto prevede la realizzazione di molto verde. Posso dire che è un progetto di altissimo livello ma non voglio spoilerare nulla".