Southampton, Juric: "La Premier il mio sogno, la vita è breve. Sono ottimista, possiamo migliorare"

"Per quanto riguarda il Southampton, era un po' il mio sogno e la vita è breve - così si presenta Ivan Juric nella prima conferenza stampa come allenatore del Southampton in vista dell'esordio in panchina contro il West Ham -. Voglio provare cose nuove, voglio vedere un altro modo di lavorare e mettermi in una situazione difficile e basta. Sono felice di essere qui. La Premier League è il campionato migliore al mondo e penso che sia una grande opportunità per vedere i migliori giocatori, gli stadi, tutto".

L'ex tecnico della Roma ha aggiunto: "Ho avuto qualche contatto due anni fa ed è stata la prima volta che ho iniziato a pensare al Southampton, ero l'allenatore del Torino e sono rimasto lì. Mi piace guardare molte partite, l'anno scorso ero molto interessato al Southampton e a tutto il resto. Ho guardato tutte le partite quest'anno, conosco molto bene i giocatori e ho visto alcune cose buone e forse anche alcune cose meno buone. Penso che la squadra abbia del potenziale, la squadra può fare molto meglio di quanto non stia facendo ora e questo è uno dei motivi per cui sono qui perché sono molto ottimista. Penso che possiamo migliorare, migliorare noi stessi e iniziare a fare punti".

"Quando ero giovane mi piaceva molto la musica death metal ed è qualcosa che assomiglia molto al mio stile di calcio - ha continuato -. È uno stile di pressione alta. Ora sono un po' più soft. Non sono un golfista, non è il gioco per me... Sono un po' più aggressivo. Ora è importante lavorare sodo e capire tutto quello che è successo".

Infine, Juric ha parlato anche di Marcelo Bielsa: "Ero un suo grande fan quando era al Leeds. Mi piace il modo in cui pensa al calcio".