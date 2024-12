Souloukou, conferme sull'incarico da CEO nel modello multi-club di Marinakis: supervisionerà tutte le società, ma priorità al Nottingham Forest

L'ex CEO della Roma, Lina Souloukou, è pronta a tornare nel mondo del calcio. Come confermato dal tabloid statunitense, la dirigente greca ricoprirà il ruolo di amministratore delegato nel modello multi-club di Evangelos Marinakis, con cui ha già lavorato all'Olympiacos per 4 anni prima di trasferirsi alla Roma. Le parti non hanno ancora trovato l'accordo definitivo ma il contratto è in fase di finalizzazione. In attesa dell'acquisizione del Vasco da Gama, Souloukou avrà il compito di supervisionare tutti i club controllati dal gruppo, ovvero Olympiacos, Rio Ave e soprattutto Nottingham Forest (che avrà la priorità). Lina lavorerà da Londra a stretto contatto con l'ex direttore sportivo dell'Arsenal Edú Gaspar.

