Serie A: la Roma dietro le big per costo dei dirigenti. Ma la Souloukou era la 4a più pagata in Italia

Nella classifica del costo dei dirigenti, la Roma si attesta sotto le grandi d'Italia con una spesa di 6,36 milioni di euro negli ultimi 5 anni. Nel 2023/24 il costo dirigenziale della Roma è di 991 mila euro, il più basso tra le prime 7 società d'Italia, nonostante la quota sia in enorme crescita (+1100%) rispetto alla stagione precedente.

Guardando ai dirigenti, e considerando solamente i dati ufficiali, il più pagato nel corso della stagione 2023/24 è stato il Managing Director Football della Juventus Cristiano Giuntoli, grazie a un compenso, tra parte fissa e variabile, di 2,9 milioni di euro. Dietro di lui Maurizio Scanavino, CEO del club bianconero, con 1,22 milioni di euro. Chiude il podio Claudio Lotito: il presidente della Lazio ha percepito 1,1 milioni di compenso durante la stagione 2023/24, superando la ormai ex CEO della Roma Lina Souloukou, ferma a 850 mila euro.

Tra i dirigenti per cui i dati non sono ufficiali va sottolineato il presidente e AD dell’Inter Giuseppe Marotta, che ha rinnovato oltre un anno fa il suo accordo come AD del club nerazzurro fino al 2027 e che, successivamente, è stato nominato anche presidente con l’arrivo di Oaktree. Nel precedente accordo, secondo le indiscrezioni aveva un ingaggio da circa 1,5 milioni di euro.

(calcioefinanza.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE