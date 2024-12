Sampdoria: ufficiale l'esonero di Sottil. Semplici il favorito, si attende l'ok finale del club (COMUNICATO)

Cambio in panchina per la Sampdoria. Come annunciato dalla società ligure tramite un comunicato, è ufficiale l'esonero dell'allenatore Andrea Sottil. Arrivato il 30 agosto al posto di Andrea Pirlo, il tecnico ha ottenuto 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte in 14 gare e il ko per 5-1 subito in casa del Sassuolo è stato fatale. La Roma affronterà la Sampdoria il 18 dicembre alle ore 21 nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco il comunicato ufficiale della Doria: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Andrea Sottil dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff – Gianluca Cristaldi, Salvatore Gentile e Matteo Tomei – vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club".

Come svelato dal sito dell'esperto di calciomercato, al momento il favorito per sostituire Andrea Sottil è Leonardo Semplici. I contatti tra le parti sono stati positivi e ora si attende la decisione finale da parte della società. Inoltre nella lista dei candidati rientrano anche l'ex Roma Aurelio Andreazzoli e Andrea Pirlo, per il quale si tratterebbe di un ritorno.

