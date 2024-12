Tra campionato ed Europa League in questo mese, il 18 dicembre inizierà il cammino della Roma anche in Coppa Italia affrontando la Sampdoria negli ottavi di finale della competizione. Giornata complicata, però, per i blucerchiati che hanno perso 5-1 col Sassuolo nella 16esima giornata di Serie B. Questa pesante sconfitta mette nuovamente in discussione il futuro di Andrea Sottil: secondo le indiscrezioni del sito sportivo, si fa largo l'ipotesi dell'esonero del tecnico.

