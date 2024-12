Roma-Atalanta, GHISOLFI: "Ranieri sta cambiando tutto. Errori arbitrali? Non cerchiamo alibi, ma non possiamo farci mettere i piedi in testa da tutti"

A pochi minuti dal fischio di inizio di Roma-Atalanta, ha parlato il direttore sportivo giallorosso Ghisolfi. Le sue parole:

GHISOLFI A DAZN NEL PRE-PARTITA

Dopo il pareggio contro il Tottenham, quella di stasera può essere la partita giusta per ridare speranza alla Roma?

“Conosciamo la qualità e l’intensità dell’Atalanta. A Londra abbiamo visto una squadra con una grande intensità. Oggi è l’opportunità per noi di giocare una grande partita e guadagnare fiducia e punti, anche per riconquistare i nostri tifosi”.

Le tue emozioni e il tuo pensiero su quello che è successo ieri sera a Bove?

“Ieri è stato un momento terribile per tutti. Non è il momento di scendere nei dettagli. Possiamo dire che Edo sta bene. È una persona fantastica con una grande gentilezza e merita di essere sul campo. Mandiamo a lui e al suo agente la nostra forza. Ringraziamo anche tutta la Fiorentina. Forza Edo!”

Ci racconta il suo rapporto con Ranieri?

"Penso che lui sia l'incarnazione della calma e della serenità. Sta cambiando tutto nella squadra".

GHISOLFI A SKY SPORT NEL PRE-PARTITA

Bove?

"Momento terribile, non entriamo in dettagli medici. La cosa importante è che Edo sta bene. È una persona di grande gentilezza, la gente conosce il calciatore, e lui merita solo di essere in salute e felice sul campo. A lui, alla famiglia e all'agente va la nostra forza. Grazie anche alla Fiorentina"

Gli arbitri stanno condizionando il vostro cammino?

"Siamo in difficoltà, non cerchiamo alibi. Ma non possiamo accettare i piedi di tutti i testa, chiediamo rispetto ed equità. Sette errori sono un fatto"