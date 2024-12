Roma a caccia di una figura senior come Social Media Manager: la ricerca sbarca su LinkedIn

Prosegue il lavoro della Roma per strutturare la società aggiungendo nuove figure. Nello specifico, il club giallorosso è a caccia di una figura senior come Social Media Manager e la ricerca sbarca su LinkedIn: "Siamo alla ricerca di un Senior Social Media Lead dinamico e con esperienza per guidare la nostra strategia di social media su tutte le piattaforme", come si legge sul profilo della Roma. "Il candidato prescelto sarà responsabile del coinvolgimento dei tifosi locali, dell'espansione della nostra impronta social globale, assicurandosi che la voce del nostro marchio rimanga autentica e allineata ai valori del Club", è la richiesta del club alla figura professionale cercata.

