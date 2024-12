Pjanic: "Nessuno si aspettava una Roma così in difficoltà e in basso in classifica" (VIDEO)

SKY SPORT - Miralem Pjanic, ex centrocampista della Roma, ha rilasciato un'intervista a margine della quindicesima edizione dei Globe Soccer Awards e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla stagione dei giallorossi. Ecco le sue parole: "La Roma? Sicuramente nessuno si aspettava i giallorossi così in basso in classifica e in difficoltà. Auguro alla squadra una seconda parte di stagione migliore, la prima non corrisponde all'immagine di una società come la Roma".

