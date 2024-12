Parma, rottura del tendine d'Achille per Charpentier: salterà Roma

Brutte notizie per il Parma. Gabriel Charpentier, infatti, ha accusato la rottura del tendine d'Achille destro e salterà la sfida contro la Roma, in programma il 22 dicembre alle 12.30 allo Stadio Olimpico. Di seguito la nota diffusa dai ducali: "Lo staff medico del Parma Calcio comunica che gli esami strumentali, effettuati nella giornata di lunedì 2 dicembre, hanno evidenziato la rottura del tendine d'Achille destro del calciatore Gabriel Charpentier. Il Club, lo staff tecnico e tutti i compagni di squadra augurano a Gabriel di tornare al più presto in campo".

